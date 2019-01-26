МЧС предупредило о метели и гололедице в Москве

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Любимов

В Москве и Подмосковье в выходные ожидаются усиление ветра, гололедица и снежные заносы на дорогах. Об этом предупредили в столичном главке МЧС.

"В ближайшие 1–2 часа с сохранением днем 26 января и в течение суток 27 января местами в Московской области и городе Москве ожидается сильный снег, метель, усиление ветра с порывами 12–17 метров в секунду, на дорогах гололедица и снежные заносы", – говорится в сообщении МЧС в Twitter.

Водителям в связи с непогодой рекомендовали снизить скорость и увеличить дистанцию. Также автомобилистов призвали не совершать внезапные маневры. При сильном ветре и его порывах следует обходить шаткие конструкции и рекламные щиты, не прятаться под деревьями.

Ранее транспортный комплекс столицы призвал горожан быть осторожнее. Как отмечалось, днем в столице потеплеет до 9 градусов мороза, но будет очень снежно, а порывы ветра могут достигать 17 метров в секунду.

Кроме того, в субботу и воскресенье в Москве будут работать 16 экипажей "Дорожного патруля", чтобы помочь водителям, если возникнут трудности из-за сильного снегопада. Патрульные не только будут помогать водителям при ДТП и мелких неисправностях автомобилей, но и при необходимости смогут регулировать движение на сложных перекрестках.

К снегопадам готов и комплекс городского хозяйства, заверил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. По его словам, для уборки и зачистки магистралей от снега в круглосуточном режиме будут задействованы порядка девяти тысяч единиц техники.

По прогнозам синоптиков, 26 и 27 января в столичном регионе ожидаются обильные снегопады. Метель может стать самой сильной с начала зимы: выпадет до 17 миллиметров осадков. Высота сугробов в Москве увеличится до полуметра и приблизится к абсолютному максимуму. В Подмосковье сугробы и вовсе вырастут до 65–70 сантиметров и больше, что в два раза превышает климатическую норму января и тоже близко к абсолютному максимуму.