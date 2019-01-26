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09:48

Транспортный комплекс Москвы призвал быть осторожнее на улицах из-за непогоды

общество погода

09:48

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Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Транспортный комплекс столицы призвал горожан быть осторожнее из-за непогоды в субботу, 26 января. Об этом сообщается в микроблоге информационного центра комплекса в Twitter.

"В городе пасмурно, минус 14 градусов. Днем потеплеет до 9 градусов мороза, но будет очень снежно. Порывы ветра могут достигать 17 м/с. Будьте осторожны! А лучше просто проведите этот день дома с семьей", – говорится в сообщении.

В центре погоды "Фобос" рассказали, что в Москве сегодня может выпасть 20 процентов месячной нормы осадков, сугробы подрастут на 10 сантиметров. Гидрометцентр из-за сильного ветра и метели объявил в регионе желтый уровень погодной опасности. Местами порывы ветра достигнут 17 метров в секунду.

Если за первый выходной день в городе выпадет около 7,2 миллиметра осадков, то в воскресенье – еще 8,8 миллиметра или 12,5 сантиметров снежного покрова дополнительно сверху. В ночь на понедельник в столицу прорвется холодный атмосферный фронт, а снег продолжит идти до утра. После этого погода наладится.

В результате высота сугробов в Москве увеличится до полуметра и приблизится к абсолютному максимуму. В Подмосковье сугробы и вовсе вырастут до 65–70 сантиметров и больше, что в два раза превышает климатическую норму января и тоже близко к абсолютному максимуму.

общество погода

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