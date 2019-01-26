Транспортный комплекс Москвы призвал быть осторожнее на улицах из-за непогоды

Транспортный комплекс столицы призвал горожан быть осторожнее из-за непогоды в субботу, 26 января. Об этом сообщается в микроблоге информационного центра комплекса в Twitter.
"В городе пасмурно, минус 14 градусов. Днем потеплеет до 9 градусов мороза, но будет очень снежно. Порывы ветра могут достигать 17 м/с. Будьте осторожны! А лучше просто проведите этот день дома с семьей", – говорится в сообщении.
В центре погоды "Фобос" рассказали, что в Москве сегодня может выпасть 20 процентов месячной нормы осадков, сугробы подрастут на 10 сантиметров. Гидрометцентр из-за сильного ветра и метели объявил в регионе желтый уровень погодной опасности. Местами порывы ветра достигнут 17 метров в секунду.
Если за первый выходной день в городе выпадет около 7,2 миллиметра осадков, то в воскресенье – еще 8,8 миллиметра или 12,5 сантиметров снежного покрова дополнительно сверху. В ночь на понедельник в столицу прорвется холодный атмосферный фронт, а снег продолжит идти до утра. После этого погода наладится.
В результате высота сугробов в Москве увеличится до полуметра и приблизится к абсолютному максимуму. В Подмосковье сугробы и вовсе вырастут до 65–70 сантиметров и больше, что в два раза превышает климатическую норму января и тоже близко к абсолютному максимуму.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.