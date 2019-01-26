Ветреная погода с метелью ожидается в Москве 26 января

Фото: портал Москва 24/Игорь Иванко

В субботу, 26 января, в столице и Московской области ожидаются метель и до минус 12 градусов.

Будет дуть юго-восточный ветер со скоростью 5–10 метров в секунду. Атмосферное давление составит 741 миллиметр ртутного столба, сообщает центр погоды "Фобос".

При облачной погоде будет идти снег, местами метель. В городе температура воздуха составит от минус 10 до минус 8, в Подмосковье – от 12 до 7 градусов мороза. Гидрометцентр из-за сильного ветра и метели объявил в регионе желтый уровень погодной опасности. Местами порывы ветра достигнут 17 метров в секунду.

Ранее синоптики сообщили, что в субботу в городе выпадет около 7,2 миллиметра осадков или 10,5 сантиметра снега. Это около 20 процентов месячной нормы. В воскресенье выпадет еще 8,8 миллиметра осадков или 12,5 сантиметра снежного покрова.

В ночь на понедельник в столицу прорвется холодный атмосферный фронт, а снег продолжит идти до утра, после чего, с выходом гребня антициклона, погода наладится. В результате высота сугробов в Москве увеличится до полуметра и приблизится к абсолютному максимуму.

В Московской области сугробы и вовсе вырастут до 65–70 сантиметров и больше, что в два раза превышает климатическую норму января и близко к абсолютному максимуму. Несмотря на это рекордного максимума для региона снегопад не достигнет. Это достижение принадлежит 1965 году, когда в январе за сутки выпало 20 миллиметров осадков.