Темы дня

Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Московская электронная школа
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Московская электронная школа
Форма поиска по сайту

Часто ищут

08:16

Ветреная погода с метелью ожидается в Москве 26 января

общество погода

08:16

Поделиться в социальных сетях:

Фото: портал Москва 24/Игорь Иванко

В субботу, 26 января, в столице и Московской области ожидаются метель и до минус 12 градусов.

Будет дуть юго-восточный ветер со скоростью 5–10 метров в секунду. Атмосферное давление составит 741 миллиметр ртутного столба, сообщает центр погоды "Фобос".

При облачной погоде будет идти снег, местами метель. В городе температура воздуха составит от минус 10 до минус 8, в Подмосковье – от 12 до 7 градусов мороза. Гидрометцентр из-за сильного ветра и метели объявил в регионе желтый уровень погодной опасности. Местами порывы ветра достигнут 17 метров в секунду.

Ранее синоптики сообщили, что в субботу в городе выпадет около 7,2 миллиметра осадков или 10,5 сантиметра снега. Это около 20 процентов месячной нормы. В воскресенье выпадет еще 8,8 миллиметра осадков или 12,5 сантиметра снежного покрова.

В ночь на понедельник в столицу прорвется холодный атмосферный фронт, а снег продолжит идти до утра, после чего, с выходом гребня антициклона, погода наладится. В результате высота сугробов в Москве увеличится до полуметра и приблизится к абсолютному максимуму.

В Московской области сугробы и вовсе вырастут до 65–70 сантиметров и больше, что в два раза превышает климатическую норму января и близко к абсолютному максимуму. Несмотря на это рекордного максимума для региона снегопад не достигнет. Это достижение принадлежит 1965 году, когда в январе за сутки выпало 20 миллиметров осадков.

общество погода

Поделиться в социальных сетях:

© 2012 – 2018

Настройки телеэфира

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика