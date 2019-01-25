Метель и снегопад обрушатся на столицу в субботу

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Облачная погода, снег, метель и гололедица ожидаются в столице в субботу, сообщает Гидрометцентр России.

В ночь на 26 января небольшой снег пройдет еще лишь местами. Столбики термометров опустятся до -16... -18 градусов. Ветер юго-восточный будет дуть со скоростью 3–8 метров в секунду.

Днем погода ухудшится. Пойдет обильный снег, ветер усилится до 12–17 метров в секунду. Температура будет на уровне 8–10 градусов мороза.

Ранее синоптики сообщили, что в предстоящие выходные на столицу обрушится самый сильный за зиму снегопад. За первый выходной день в городе выпадет около 7,2 миллиметра осадков или 10,5 сантиметра снега. В воскресенье выпадет еще 8,8 миллиметра осадков или 12,5 сантиметра снежного покрова дополнительно сверху.

В ночь на понедельник в столицу прорвется холодный атмосферный фронт, а снег продолжит идти до утра, после чего, с выходом гребня антициклона, погода наладится. В результате высота сугробов в Москве увеличится до полуметра и приблизится к абсолютному максимуму.

В Подмосковье сугробы и вовсе вырастут до 65–70 сантиметров и больше, что в два раза превышает климатическую норму января и близко к абсолютному максимуму. Несмотря на это, рекордного максимума для региона снегопад не достигнет. Это достижение принадлежит 1965 году, когда в январе за сутки выпало 20 миллиметров осадков.

Заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков подчеркнул, что коммунальные службы города готовы к снегопаду. По его словам, на столичных магистралях убирать снег круглосуточно будут около девяти тысяч единиц техники. Снегосплавные пункты также будут работать круглосуточно.