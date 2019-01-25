Мощнейший снегопад этой зимы ожидает москвичей в выходные

В предстоящие выходные, 26 и 27 января, на столицу обрушится самый сильный за зиму снегопад, сообщает центр погоды "Фобос". Тем не менее рекордного максимума для Москвы он не достигнет. Это достижение принадлежит 1965 году, когда в январе за сутки выпало 20 миллиметров.
За первый выходной день в городе выпадет около 7,2 миллиметра осадков или 10,5 сантиметра снега. В воскресенье выпадет еще 8,8 миллиметра осадков или 12,5 сантиметров снежного покрова дополнительно сверху.
В ночь на понедельник в столицу прорвется холодный атмосферный фронт, а снег продолжит идти до утра, после чего, с выходом гребня антициклона, погода наладится. В результате высота сугробов в Москве увеличится до полуметра и приблизится к абсолютному максимуму.
В Подмосковье сугробы и вовсе вырастут до 65–70 сантиметров и больше, что в два раза превышает климатическую норму января и близко к абсолютному максимуму.
В Центре организации дорожного движения порекомендовали столичным автомобилистам проверить щетки и лопаты в багажнике. Кроме того, экипажи "Дорожного патруля" выйдут на дороги столицы в выходные, чтобы помочь водителям, если возникнут трудности из-за сильного снегопада. Они окажут помощь, если понадобится, например, достать из сугроба застрявший автомобиль.
Также в связи с непогодой водителям настоятельно советуют внимательно выбирать места парковки. В метель не стоит оставлять машины вблизи деревьев или слабо укрепленных конструкций.
Заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков подчеркнул, что коммунальные службы города готовы к снегопаду. По его словам, на столичных магистралях убирать снег круглосуточно будут около девяти тысяч единиц техники. Снегосплавные пункты также будут работать круглосуточно.
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