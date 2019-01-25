Водителей призвали проверить щетки и лопаты из-за метели в выходные

В Центре организации дорожного движения (ЦОДД) порекомендовали столичным автомобилистам проверить щетки и лопаты в багажнике. Это связано с непогодой: синоптики прогнозируют в субботу и воскресенье сильный снег, метель, гололед и ветер с порывами 12-17 метров в секунду.
"Простите нас за занудство, но не превышайте (а лучше принижайте) скорость и держите дистанцию. И Дорожный Патруль вам в помощь", – говорится в сообщении ЦОДД в микроблоге Twitter.
Ранее сообщалось, что экипажи "Дорожного патруля" выйдут на дороги столицы в выходные, чтобы помочь водителям, если возникнут трудности из-за сильного снегопада. "Патрульные не только будут помогать при ДТП и мелких неисправностях автомобилей, но и при необходимости смогут регулировать движение на сложных перекрестках", – уточнили в ЦОДД. Кроме того, сотрудники дорожной службы окажут помощь, если понадобится, например, достать из сугроба застрявший автомобиль.
Также в связи с непогодой водителям настоятельно советуют внимательно выбирать места парковки. В метель не стоит оставлять машины вблизи деревьев или слабо укрепленных конструкций.
"Климат-контроль": на Москву надвигается метель
Между тем в центре погоды "Фобос" заявили, что 26 и 27 января в Москве ожидается самый сильный за зиму снегопад. В субботу выпадет около 7,2 миллиметра осадков или более 10 сантиметров снега. Температура воздуха в Москве не опустится ниже -10 градусов. Ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду, местами порывы до 17 метров в секунду. Объявлен желтый уровень опасности.
В воскресенье прогнозируется еще 8,8 миллиметра осадков. К утру понедельника погода наладится. "Это будет самый мощный снегопад за текущую зиму. Тем не менее, рекордов суточного максимума осадков не ожидается. Это достижение принадлежит 1965 году, когда в январе за сутки выпало 20 миллиметров", – сообщили синоптики.
Заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков подчеркнул, что коммунальные службы города готовы к снегопаду. По его словам, на столичных магистралях убирать снег круглосуточно будут около девяти тысяч единиц техники. Снегосплавные пункты также будут работать круглосуточно.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.