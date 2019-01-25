Водителей призвали проверить щетки и лопаты из-за метели в выходные

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В Центре организации дорожного движения (ЦОДД) порекомендовали столичным автомобилистам проверить щетки и лопаты в багажнике. Это связано с непогодой: синоптики прогнозируют в субботу и воскресенье сильный снег, метель, гололед и ветер с порывами 12-17 метров в секунду.

"Простите нас за занудство, но не превышайте (а лучше принижайте) скорость и держите дистанцию. И Дорожный Патруль вам в помощь", – говорится в сообщении ЦОДД в микроблоге Twitter.

Ранее сообщалось, что экипажи "Дорожного патруля" выйдут на дороги столицы в выходные, чтобы помочь водителям, если возникнут трудности из-за сильного снегопада. "Патрульные не только будут помогать при ДТП и мелких неисправностях автомобилей, но и при необходимости смогут регулировать движение на сложных перекрестках", – уточнили в ЦОДД. Кроме того, сотрудники дорожной службы окажут помощь, если понадобится, например, достать из сугроба застрявший автомобиль.

Также в связи с непогодой водителям настоятельно советуют внимательно выбирать места парковки. В метель не стоит оставлять машины вблизи деревьев или слабо укрепленных конструкций.

"Климат-контроль": на Москву надвигается метель

Между тем в центре погоды "Фобос" заявили, что 26 и 27 января в Москве ожидается самый сильный за зиму снегопад. В субботу выпадет около 7,2 миллиметра осадков или более 10 сантиметров снега. Температура воздуха в Москве не опустится ниже -10 градусов. Ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду, местами порывы до 17 метров в секунду. Объявлен желтый уровень опасности.

В воскресенье прогнозируется еще 8,8 миллиметра осадков. К утру понедельника погода наладится. "Это будет самый мощный снегопад за текущую зиму. Тем не менее, рекордов суточного максимума осадков не ожидается. Это достижение принадлежит 1965 году, когда в январе за сутки выпало 20 миллиметров", – сообщили синоптики.

Заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков подчеркнул, что коммунальные службы города готовы к снегопаду. По его словам, на столичных магистралях убирать снег круглосуточно будут около девяти тысяч единиц техники. Снегосплавные пункты также будут работать круглосуточно.