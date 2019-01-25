48-часовой снегопад спасет столицу от морозов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Выходные принесут в столицу потепление и двухдневный снегопад. Об этом рассказали Агентству "Москва" в центре погоды "Фобос".

26 и 27 января в атмосфере над центром Европейской России ожидаются существенные изменения. Под влиянием циклона с запада подходит теплый морской воздух из Южной Европы и Средиземноморья. Он сдвинет холодный антициклон к востоку, поэтому в субботу к столице приблизится теплый атмосферный фронт.

Из-за температурного контраста в зоне атмосферного фронта усилится ветер и пройдут сильные снегопады. Москвичам посоветовали готовиться к метелям и снежным заносам.

26 января в столичном регионе будет облачно и снежно, а к вечеру начнется метель. Воздух в городе не прогреется выше минус 10 градусов, а по области прогнозируют от 7 до 12 градусов ниже нуля. Юго-восточный ветер в порывах может разгоняться до 11 метров в секунду. Атмосферное давление понизится до 743 миллиметров ртутного столба, уточнили в центре "Фобос".

В воскресенье, 27 января, столичный регион останется во власти атмосферного фронта. "В столице и области сохранится облачная со снегопадами погода", – предупредили специалисты. Днем потеплеет до минус 3–5 градусов. Южный ветер, переходящий в юго-восточный, будет дуть со скоростью 3–8 метров в секунду. Атмосферное давление будет пониженным.

Как подчеркнули синоптики, грядущий снегопад не сможет побить рекорд трехдневного декабрьского и стать самым продолжительным с начала зимы. По предварительным оценкам, снег в центре города будет идти в течение 48 часов. Выпадет около 22 миллиметров осадков, что составляет более половины месячной нормы. "Пик ненастья придется на вторую половину дня в воскресенье. И только в понедельник погода в столице станет постепенно налаживаться", – отметили в центре "Фобос".

Заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков заверил, что коммунальные службы города готовы к снегопаду в выходные. По его словам, на столичных магистралях убирать снег в круглосуточном режиме будут около девяти тысяч единиц техники. Снегосплавные пункты также будут работать круглосуточно.

Ранее метеорологи сообщили, что в субботу морозы в столице сменит небольшое потепление и метель. Ожидается, что к утру понедельника, 28 января, сугробы вырастут на 14–17 сантиметров.