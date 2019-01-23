Синоптики назвали дату потепления в Москве

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Аномально холодная погода в столичном регионе продержится до конца недели, но на выходных будет теплее, сообщает Гидрометцентр.

24 и 25 января в Москве ожидается переменная облачность, в четверг прогнозируется небольшой снег по области. Температура в столице ночью опустится до 19 градусов мороза, местами до -25, по области – местами до -28 градусов.

Днем в эти дни в Москве столбики термометров покажут до -13 градусов, по области – до -15. Ветер слабый, местами гололедица.

26 января ночь будет еще морозной, а днем станет теплеть: к Центральной части страны с юго-запада подойдет теплый атмосферный фронт южного циклона. Столичный регион накроют плотные кучевые облака, начнется снегопад, местами гололедица.

При антициклональном характере погоды в атмосфере наблюдается гало. Это оптическое явление, связанное с преломлением и отражением света в ледяных кристаллах. Гало выглядит как светлые, преимущественно окрашенные круги или дуги кругов, светлые столбы и пятна вокруг источника света. Такое явление наблюдалось в столичном регионе сегодня утром.

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Минувшая ночь в Москве стала самой холодной за зиму: температура опустилась до -18,7 градуса, по области похолодало почти до -28. Горожанам посоветовали не находиться на улице в сильный мороз более 30–40 минут, так как это может привести к переохлаждению и обморожению. Уроки на улице в московских школах отменили из-за холодов.

Заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков отметил, что городские энергетики готовы к работе в морозы. В салонах наземного городского транспорта столицы перед морозами проверили системы отопления. Автобусы, электробусы, троллейбусы и трамваи полностью подготовлены к низким температурам.