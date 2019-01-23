Синоптики назвали дату потепления в Москве

Аномально холодная погода в столичном регионе продержится до конца недели, но на выходных будет теплее, сообщает Гидрометцентр.
24 и 25 января в Москве ожидается переменная облачность, в четверг прогнозируется небольшой снег по области. Температура в столице ночью опустится до 19 градусов мороза, местами до -25, по области – местами до -28 градусов.
Днем в эти дни в Москве столбики термометров покажут до -13 градусов, по области – до -15. Ветер слабый, местами гололедица.
26 января ночь будет еще морозной, а днем станет теплеть: к Центральной части страны с юго-запада подойдет теплый атмосферный фронт южного циклона. Столичный регион накроют плотные кучевые облака, начнется снегопад, местами гололедица.
При антициклональном характере погоды в атмосфере наблюдается гало. Это оптическое явление, связанное с преломлением и отражением света в ледяных кристаллах. Гало выглядит как светлые, преимущественно окрашенные круги или дуги кругов, светлые столбы и пятна вокруг источника света. Такое явление наблюдалось в столичном регионе сегодня утром.
Москвичам рекомендовали согреваться какао вместо алкоголя и кофе
Минувшая ночь в Москве стала самой холодной за зиму: температура опустилась до -18,7 градуса, по области похолодало почти до -28. Горожанам посоветовали не находиться на улице в сильный мороз более 30–40 минут, так как это может привести к переохлаждению и обморожению. Уроки на улице в московских школах отменили из-за холодов.
Заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков отметил, что городские энергетики готовы к работе в морозы. В салонах наземного городского транспорта столицы перед морозами проверили системы отопления. Автобусы, электробусы, троллейбусы и трамваи полностью подготовлены к низким температурам.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.