Минувшая ночь в столице стала самой холодной за зиму

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Температура воздуха в столице в ночь на 23 января опустилась до -18,7 градуса, по области похолодало почти до -28, передает "Интерфакс" со ссылкой на столичное метеобюро.

Минувшая ночь в Москве стала самой морозной за текущую зиму. Прежний минимум зафиксирован 17 декабря, когда температура опустилась до -15,9 градуса. А рекорд дня для 23 января остается за 1892 годом, когда столбики термометров показали -38,6 градуса.

В ночь на среду минимум температуры по Подмосковью зафиксировали в Черустях – 27,8 градуса мороза, в Михайловском подморозило до -24,9 градуса, в Серпухове – до -24,3 градуса. В центре Москвы было -13,7 градуса.

Днем в среду станет солнечно, температура воздуха не поднимется выше 12-14 градусов мороза, по области – 12-17 градусов. Морозы сохранятся в столичном регионе на всю неделю.

Как не замерзнуть в аномально холодную погоду



Из-за понижения температуры воздуха горожанам посоветовали не находиться на улице в сильный мороз более 30–40 минут, так как это может привести к переохлаждению и обморожению.

Уроки на улице в московских школах отменили из-за холодов. Заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков отметил, что городские энергетики готовы к работе в морозы. Москвичам обеспечат бесперебойное энерго-, водо- и теплоснабжение, подчеркнул он.

В салонах наземного городского транспорта столицы перед морозами проверили системы отопления. Автобусы, электробусы, троллейбусы и трамваи полностью подготовлены к низким температурам. Водителей инструктируют по работе в непогоду.