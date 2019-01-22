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14:06

Уроки на улице отменены в столичных школах

город погода дети

14:06

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Фото: портал мэра и правительства Москвы

Занятия на улице отменили в столичных школах из-за морозов. Кроме того, у дошкольников не проводятся прогулки, сообщили в пресс-службе московского департамента образования.

Уточняется, что, несмотря на морозы, школы и детские сады работают в штатном режиме. "Уроки в школах проводятся в соответствии с графиком, однако у учащихся всех возрастов занятия на открытом воздухе отменены", – цитирует сообщение пресс-службы Агентству "Москва". Дошкольные группы также работают как обычно. Исключением стали прогулки на свежем воздухе, которые решили временно отменить.

Ранее жителей столичного региона предупредили о сильных морозах. По словам синоптиков, к середине недели температура опустится до минус 30 градусов.

Ночь с понедельника на вторник признали самой морозной с начала года. В столице похолодало до -15 градусов.

Заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков заверил, что столичные энергетики готовы к работе в морозы. Москвичам обеспечат бесперебойное энерго-, водо- и теплоснабжение, подчеркнул он.

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город погода дети

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