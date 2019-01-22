Минувшая ночь в Москве стала самой холодной за январь

Температура воздуха в Москве в ночь на вторник опустилась до -15,7 градуса, передает "Интерфакс" со ссылкой на столичное метеобюро.
Предыдущий минимум пришелся на 10 января и составил -14 градусов. Данные получены с главной городской метеостанции на ВДНХ.
Самым холодным днем всей зимы остается 17 декабря, когда столбики термометров опустились до -15,9 градуса. Температурный рекорд для 22 января был установлен в 1892 году, когда температура достигала -35 градусов.
Во вторник днем в Москве немного потеплеет – до 10-12 градусов ниже нуля. В ночь на среду в столице подморозит до 17-19 градусов ниже нуля, по области – до -22. Ночью в Подмосковье возможно похолодание до 27 градусов мороза. Морозная погода продержится в столичном регионе как минимум до конца недели.
Из-за понижения температуры воздуха горожанам посоветовали не находиться на улице в сильный мороз более 30–40 минут, так как это может привести к переохлаждению и обморожению. В связи с аномальными заморозками МОЭК готова обеспечить москвичей надежным теплоснабжением.
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