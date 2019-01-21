МОЭК готова к увеличению подачи тепла из-за морозов

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МОЭК выразила готовность к обеспечению надежного теплоснабжения во время морозов, которые придут в столичный регион на этой неделе. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу компании.

Отмечается, что повышение температуры теплоносителя до необходимого уровня проводится в рабочем режиме. В МОЭК учли прогнозы синоптиков, согласно которым в ночное время в Москве похолодает до 21 градуса ниже нуля. Поэтому всех потребителей обеспечат теплом и горячей водой.

В компании подчеркнули, что в период отопительного сезона жителям столицы нужно быть осторожными. "Не следует приближаться к местам парения при обнаружении их на улице, удалиться на безопасное расстояние, не наступать в горячую воду, вытекающую на поверхность земли или дорожно-уличную сеть", – добавили в МОЭК.

Горожан также призвали принимать все возможные меры по недопущению к месту ЧП детей и сразу сообщать о случившемся по горячей линии или обратиться в службу "112".

Ранее метеорологи предупредили москвичей о грядущих морозах. Ожидается, что в середине недели столбики термометров опустятся до минус 30 градусов. Похолодание начнется уже вечером 21 января. Кроме того, на смену аномально низким показателям прошлой недели придет рост атмосферного давления.