Среда станет самым морозным днем недели

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Пик морозов в столичном регионе придется на середину рабочей недели. Существенных осадков при этом не ожидается, передает Агентство "Москва" со ссылкой на погодный центр "Фобос".

В Москве 23 января столбики термометров покажут до 20 градусов ниже нуля, а по области подморозит до минус 27. Впрочем, вторжение холода начнется уже в понедельник. "В вечернее время морозы окрепнут до минус 12-14 градусов, в то время как в течение дня в столичном регионе будет минус 5-10", – уточняют синоптики.

На смену аномально низким показателям прошлой недели придет рост атмосферного давления. По словам метеорологов, его уровень начнет подниматься 21 января. "Каких-то больших скачков атмосферного давления в Москве на этой неделе мы не ждем", – добавили в "Фобосе".

Ранее сообщалось о морозах, которые придут в столицу 21 января. Максимальная температура воздуха в городе составит от минус девяти до минус семи градусов, по области – от 12 до семи градусов нижу нуля. Атмосферное давление в середине дня остановится на отметке в 744 миллиметров ртутного столба. Порывы северо-западного ветра достигнут восьми метров в секунду.

