Облачная и морозная погода ожидается в Москве 21 января

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

Предстоящим днем московский регион будет находиться в тылу ложбины циклона, сообщает портал "Метеоновости".

Ожидается облачная с редкими прояснениями погода, местами будет идти небольшой снег. Максимальная температура воздуха в городе составит от минус 9 до минус 7 градусов, по области – от 12 до 7 градусов мороза.

Атмосферное давление в середине дня составит 744 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха около 80%.

Ветер поменяет направление на северо-западное и будет дуть со скоростью 3-8 метров в секунду. Вместе с ним в Москву начнет поступать арктический воздух.

По словам синоптиков, на предстоящей неделе температура воздуха опустится до -27 градусов. Уже во вторник ночью ожидается около 15 градусов мороза в столице и минус 14–19 градусов – по области. Днем в Москве будет минус 10–12 градусов, в Подмосковье – до -15 градусов.

Холоднее всего будет в среду, 23 января. Рано утром в Москве будет от 17 до 19 градусов мороза, по области – от -17 до -22, а местами и до -27 градусов. Днем в столице ожидается от -10 до -12 градусов, в Подмосковье – 10–15 градусов мороза. Это ниже климатической нормы на 5 градусов.