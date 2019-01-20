Арктические морозы ожидаются в столичном регионе с понедельника

Фото: портал Москва 24/Игорь Иванко

Похолодание до 27 градусов мороза прогнозируют синоптики в столичном регионе на предстоящей неделе, сообщает портал "Метеоновости".

Атмосферный фронт, который в воскресенье местами сыпет небольшим снегом, в начале новой недели покинет Москву и область, уступая место антициклону. Юго-западный ветер сменится северо-западным, т последний начнет поставлять арктический воздух.

В результате в ночь на понедельник, 21 января, в Москве температура понизится до минус 7–9 градусов, по области – до минус 12 градусов, днем в столице подморозит до минус 4–6, в Подмосковье – до минус 8 градусов. При этом среднесуточная температура пока останется выше многолетних значений на 3 градуса. Местами будет идти снег.

В вторник ночью уже ожидается около 15 градусов мороза в столице и 14–19 градусов – по области. Днем в Москве будет 10–12 градусов ниже нуля, в Подмосковье – до 15 градусов. Среднесуточная температура будет ниже многолетних значений на 3–4 градуса

Холоднее всего будет в среду, 23 января. Рано утром в Москве будет от 17 до 19 градусов мороза, по области – от 17 до 22, а местами и до -27 градусов. Днем в столице ожидается 10–12 градусов, в Подмосковье – 10–15. Это ниже климатической нормы на 5 градусов.

Впрочем непогода держится в столичном регионе уже несколько суток. В воскресенье синоптики объявили в Москве и Подмосковье повышенный уровень погодный опасности. Предупреждение будет действовать до 21:00 из-за сильного ветра, снега и метели.

Регион находится в зоне влияния атмосферного фронта. Воздух 20 января прогреется максимум до 3–5 градусов мороза, по области – до -8 градусов. Ветер западный будет дуть со скоростью 5–10 метров в секунду, однако местами его порывы могут усилиться до 17 метров в секунду.

В связи с непогодой в МЧС рекомендовали горожанам обходить шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей, избегать деревья и разнообразные сооружения повышенного риска. В частности, мосты, эстакады, трубопроводы, линии электропередач, потенциально опасные промышленные объекты.

Водителям следует воздержаться от поездок на личном авто, машину лучше поставить в гараж, а при его отсутствии автомобиль нужно припарковать вдали от деревьев.