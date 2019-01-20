Водителей призвали быть аккуратнее из-за плохой погоды

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев
Транспортный комплекс Москвы призвал водителей быть внимательнее и аккуратнее на дорогах из-за неблагоприятной погоды в воскресенье. Об этом сообщается в Twitter организации.
Доброе утро! За окном -6 С, к вечеру потеплеет только до -4 С, пойдет снег❄️. На дорогах будет очень скользко. Если вам надо куда-то ехать, пожалуйста, будьте аккуратны за рулем. Или просто езжайте на метро или автобусе 😉. Хорошего воскресенья! #погода#Москва
В воскресенье, 20 января, в Москве ожидаются снег, метель и сильный ветер. Воздух прогреется максимум до 3–5 градусов мороза, по области – до -8 градусов. Ветер западный, скорость 5–10 метров в секунду с порывами до 17 метров в секунду.
Ранее синоптики объявили в Москве и Подмосковье на 20 января повышенный уровень погодный опасности из-за сильного ветра.
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