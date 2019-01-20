Метель и сильный ветер ожидается в столице в воскресенье

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Снег, метель и сильный ветер ожидается в столичном регионе в воскресенье, 20 января, сообщает портал "Метеоновости". Будет

Москва и область будут находиться в зоне влияния атмосферного фронта. Воздух в столице прогреется максимум до 3–5 градусов мороза, по области – до -8 градусов. Ветер западный будет дуть со скоростью 5–10 метров в секунду, однако местами его порывы могут усилиться до 17 метров в секунду.

В связи с непогодой в МЧС рекомендовали горожанам обходить шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей, избегать деревья и разнообразные сооружения повышенного риска. В частности, мосты, эстакады, трубопроводы, линии электропередач, потенциально опасные промышленные объекты.

Водителям следует воздержаться от поездок на личном авто, машину лучше поставить в гараж, а при его отсутствии автомобиль нужно припарковать вдали от деревьев.

По словам синоптиков, оттепели сменятся небольшими морозами, что улучшит комфортность погоды. Атмосферное давление продолжит рост и приблизится к нормальному, влажность воздуха остается высокой.

Ранее синоптики объявили в Москве и Подмосковье на 20 января повышенный уровень погодный опасности. Предупреждение будет действовать с 09:00 до 21:00 из-за сильного ветра.

В Москве и области в ближайшие дни погода будет "исключительно изменчивой", а крещенские морозы продержатся в городе до конца следующей недели. Пик холода придется на 22 января – прогнозируется понижение температуры до минус 15 градусов.