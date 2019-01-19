Москвичей предупредили о сильном ветре, метели и гололедице

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МЧС предупредило москвичей об усилении ветра, метели и гололедице в воскресенье, 20 января.

В сообщении ведомства говорится, что в период с 07:00 до конца суток 20 января в Москве ожидается усиление ветра с порывами 12–17 метров в секунду, снег, метель, гололедица.

Столичный главк МЧС рекомендует водителям соблюдать скоростной режим и дистанцию, а также избегать внезапных маневров и не парковать автомобили под деревьями и слабо укрепленными конструкциями.

Пешеходам в ведомстве советуют обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями.

Ранее синоптики объявили в Москве и Подмосковье на 20 января повышенный уровень погодный опасности. Предупреждение будет действовать с 09:00 до 21:00 из-за сильного ветра.

В ночь на 20 января температура может понизиться до минус 15 градусов. Днем ожидается 3-5 градусов мороза. По словам синоптиков, в Москве и области в ближайшие дни погода будет "исключительно изменчивой", а крещенские морозы продержатся в городе до конца следующей недели. Пик холода придется на 22 января – прогнозируется понижение температуры до минус 15 градусов.