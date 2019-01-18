Крещенские морозы останутся в Москве на целую неделю

Фото: портал Москва 24/Лидия Широнина

Крещенские морозы, которые придут в столичный регион 19 января, продержатся до конца следующей недели, сообщает портал "Метеоновости".

Под утро 19 января похолодает до -7... -10 градусов, днем ожидается -3... -8 градусов. Температура начнет понижаться после отхода циклона на восток. В дальнейшем морозы будут только усиливаться. Несмотря на это, 20 и 21 января температура будет еще выше нормы на 2–4 градуса.

22 января антициклон со Скандинавии усилится, а от того ожидается дальнейшее понижение температуры. По ночам столбики термометров будут опускаться до -20, а днем до -15 градусов. Это ниже нормы почти на 5 градусов. Такая погода продержится до конца недели.

На фоне повышенного атмосферного давления будет облачно с прояснениями, местами возможен небольшой снег. Высота снежного покрова в Москве составит 35 сантиметров, что близко к норме.

Ранее столичным автомобилистам посоветовали быть внимательными на дороге и соблюдать дистанцию, так как вечером 18 января ожидаются заморозки.

Администратор Московского парковочного пространства, в свою очередь, обратился к водителям с просьбой не нарушать правила парковки, чтобы не мешать участникам праздничных мероприятий в ночь на Крещение. В пресс-службе АМПП напомнили, что в местах крещенских купаний соберется большое количество людей.