Водителей предупредили о вечерних заморозках в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Столичным автомобилистам посоветовали быть внимательными на дороге и соблюдать дистанцию, так как вечером 18 января ожидаются заморозки. Об этом сообщает пресс-служба Центра организации дорожного движения в микроблоге в Twitter.

"На улице плюс 1, все тает, и пахнет весной, и хочется резиновых сапог и летней резины. Увы, оттепель ненадолго", – предупредили водителей в ЦОДД. Уже этим вечером в город вернутся заморозки, поэтому "будет вместо ручьев каток, и на дороге тоже", пояснили в пресс-службе.

"Держите дистанцию. А если вы пешеход, то друг друга", – с юмором добавили авторы сообщения.

Администратор Московского парковочного пространства, в свою очередь, обратился к водителям с просьбой не нарушать правила парковки, чтобы не мешать участникам праздничных мероприятий в ночь на Крещение. В пресс-службе АМПП напомнили, что в местах крещенских купаний соберется большое количество людей. "Мы просим автомобилистов быть внимательными при передвижении по городу, соблюдать правила дорожного движения и оставлять автомобили только в разрешенных местах", – сказано в сообщении.

По прогнозам синоптиков, погода в ночь на 19 января и в ближайшие выходные будет очень изменчивой. Если в пятницу потеплело +2 градусов, то утро субботы будет морозным. Столбики термометров покажут 8 градусов ниже нуля. Помимо температурных колебаний, москвичей ждут снегопады и сильная гололедица.

Капризы погоды не помешают горожанам отметить Крещение традиционным купанием в проруби. Крещенские купания будут проходить с 18:00 18 января до 18:00 19 января. В столице организуют более 80 прорубей и купелей. Особой популярностью у ныряльщиков пользуется озеро Святое на востоке Москвы. В прошлом году там окунулись в прорубь 9,3 тысячи человек. За безопасностью в местах крещенских купаний будут следить более 200 спасателей и водолазов.