Безопасность крещенских купаний в Москве обеспечат более 200 спасателей

Отвечать за безопасность горожан, которые решат окунуться крещенской ночью в прорубь, буду свыше 200 спасателей и водолазов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Московскую городскую поисково-спасательную службу на водных объектах.

Специалистов распределят по 42 столичным прорубям в зонах ответственности МГПСС.

Отмечается, что все места для купаний оснастят необходимым набором оборудования, которое сделает проведение обряда комфортным и безопасным. На площадках положат специальные подходы с настилами на лед для распределения нагрузки. Кроме того, на точках организуют места для обогрева и переодевания, также пункты с горячим питанием и туалетные модули.

Для патрулирования водоемов выделят 23 судна на воздушной подушке и шесть автомобилей, включая четыре передвижных спасательных поста. Помимо спасателей МГПСС, за безопасностью проследят более 140 сотрудников ГКУ "Пожарно-спасательный центр".

Ожидается, что больше всего ныряльщиков будет на озере Святое в Восточном округе Москвы. Год назад там искупались 9,3 тысячи человек.

В столице крещенские купания пройдут с 18:00 18 января до 18:00 19 января. В городе организуют более 80 прорубей и купелей.

Перед совершениям обряда москвичам посоветовали заранее подкрепиться. А вот на спиртное лучше не налегать. Власти столицы призвали не приходить в места крещенских купаний в состоянии алкогольного опьянения.

В крещенскую ночь время работы наземного транспорта продлят до 03:00. По городу будут курсировать более 100 автобусов, троллейбусов и трамваев.