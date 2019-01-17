Время работы наземного транспорта продлят в крещенскую ночь

В ночь на Крещение в столице более 100 автобусов, троллейбусов и трамваев будут курсировать до 3:00. Об этом на своей странице в Twitter сообщил Сергей Собянин.
По словам мэра, интервал движения транспорта составит 30 минут. Москвичи также смогут воспользоваться 13 ночными маршрутами наземного транспорта, которые связывают отдаленные районы с центром города.
На портале мэра и правительства столицы сообщается, что в Крещение участок Елоховского проезда от Новорязанской до Нижней Красносельской улицы станет недоступен для проезда автомобилей с 06:00 18 января до 22:00 19 января. Это связано с тем, что вблизи располагается Богоявленский собор.
На территории столицы во время крещенских купаний в ночь с 18 на 19 января откроют почти 90 прорубей и купелей. "14 купелей и 71 майна будут действовать на 62 площадках на территории Москвы. Предположительно, в традиционных купаниях примут участие около 160 тысяч москвичей и гостей города", – ранее сообщили в департаменте региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы.
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