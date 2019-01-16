Нетрезвым гражданам не позволят участвовать в крещенских купаниях

Активисты проекта "Безопасная столица" проследят за порядком во время крещенских купаний и пресекут все попытки нетрезвых граждан окунуться в воду, сообщает Агентство "Москва".
По словам координатора проекта Антона Акишина, есть специально оборудованные места для купания. Там почти нет очереди, есть подход к воде, рядом дежурят спасатели, предлагают кашу и бесплатно разливают горячий чай.
При этом, отметил он, есть граждане, которые любят выпить и не хотят ждать, а идут в ближайший водоем, считая нормальным купаться там, рискуя здоровьем и жизнью. Их попытки искупаться и будут пресекать активисты совместно с полицией.
Места, где будет организовано дежурство активистов, определят 17 января на собрании. В прошлом году они дежурили на Белом озере, в Серебряном бору.
Ранее сообщалось, что в 10 столичных парках оборудуют купели для крещенских купаний. Они откроются накануне Крещения и будут доступны в течение праздничного дня. К примеру, с 18 на 19 января можно будет окунуться в воду в парке музея-заповедника "Царицыно", Воронцовском парке, в "Сокольниках", "Филях", "Северном Тушино" и других.
Всего в столице оборудуют 14 купелей и 71 майну. Купели и проруби организуют во всех округах. Ожидается, что в традиционных купаниях примут участие порядка 160 тысяч человек.
Больше всего подходящих площадок откроют в ТиНАО, на втором месте – Северо-Западный округ. Везде желающих окунуться проводят в специальные шатры, угостят чаем и блюдами полевой кухни. Рядом с купелями будут работать тепловые пушки.
Согласно прогнозам синоптиков, в праздничную ночь в Москве ожидается небольшой снег и от двух до семи градусов ниже нуля. Безопасность обеспечат почти 2,5 тысячи спасателей, медиков и полицейских.
На Крещение за купающимися москвичами проследят дроны
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