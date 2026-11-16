Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Износ или повреждение водительского удостоверения может стать основанием для признания документа недействительным и его аннулирования. Об этом сообщили в пресс-службе МВД России, передает РИА Новости.

В ведомстве уточнили, что удостоверение считается недействительным, если истек срок его действия, изменились персональные данные владельца, а также если документ пришел в негодность из-за износа, повреждения или других причин, и сведения в нем или в его части нельзя прочитать.

Помимо этого, права могут аннулировать, если они выданы на основании поддельных документов или с нарушением установленного порядка. Основанием также станут утрата удостоверения, подтверждение у водителя медицинских противопоказаний или ранее не выявлявшихся ограничений к управлению транспортом, получение нового водительского удостоверения, а также смерть владельца.

Ранее стало известно, что с 1 марта 2027 года в России изменятся условия сдачи теоретической части экзамена на получение водительских прав. Автоматизированная система будет фотографировать кандидатов во время экзамена, средства аудио- и видеорегистрации – вести запись в реальном времени.

