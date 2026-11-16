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Владельцам квартир, домов, земельных участков и автомобилей необходимо до 1 декабря оплатить имущественные налоги за 2025 год, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Уведомления налоговая служба начала рассылать с конца сентября. Документ приходит в личный кабинет на сайте ФНС, на портале "Госуслуги" или заказным письмом. В нем указаны сумма, объект налогообложения, срок уплаты и реквизиты для единого налогового платежа.

При расчете учитываются положенные льготы. Если налогоплательщик имеет основания для полного освобождения от оплаты, уведомление могут не направлять. Его также не присылают, когда общая сумма начислений не превышает 300 рублей.

Помимо имущественных налогов, в уведомление может попасть и налог на доходы физических лиц. Это происходит, если доход по вкладам превысил необлагаемый лимит или суммарный годовой доход от всех работодателей оказался выше установленной величины. В таких случаях налоговая самостоятельно рассчитает НДФЛ и укажет сумму к уплате, подавать декларацию 3-НДФЛ не нужно.

Если в уведомлении обнаружена ошибка, необходимо направить в инспекцию заявление о перерасчете и приложить подтверждающие документы. Уточнить размер обязательств можно в личном кабинете на сайте ФНС, через сервис "Обратиться лично в ФНС России" или при визите в инспекцию. Подать документы может и представитель налогоплательщика по нотариальной доверенности.

Налогоплательщиками признаются и несовершеннолетние дети, если им принадлежит транспорт, квартира или доля в ней, земельный участок либо другая недвижимость. За них налоги могут уплатить родители, усыновители, опекуны, попечители и иные лица. С 2 декабря на неуплаченную в срок сумму начнут ежедневно начислять пени.

Ранее Минфин РФ предложил внести изменения в условия налогообложения процентных доходов физлиц по вкладам. В рамках нововведений банки с 2027 года начнут удерживать налог по ставке 13%, а его доначислением с учетом прогрессивной шкалы займутся налоговые органы. Такие корректировки хотят внести с учетом обращений банковских организаций.

