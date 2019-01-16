До 9 градусов мороза ожидается в Москве в среду

Фото:портал Москва 24/Антон Великжанин

Предстоящим днем столичный регион будет находиться в юго-западной части циклона. Ожидается облачная погода, небольшой снег и до 9 градусов мороза, сообщает портал "Метеоновости".

Местами будет идти небольшой снег. Максимальная температура воздуха в городе будет колебаться от 6 до 4 градусов мороза, по области – от минус 9 до минус 4 градусов. Ветер будет дуть юго-восточный со скоростью 3-8 метров в секунду.

Атмосферное давление в середине дня будет ниже нормального и составит 736 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха около 80%.

Ранее синоптики рассказали о погоде на Крещение. В ночь, с 18 на 19 января, в Москве ожидается небольшой снег и от минус 2 до минус 7 градусов.

Крещенские купания пройдут с 18:00 18 января до 18:00 19 января. Участие в них могут принять свыше 180 тысяч жителей столицы. Медики и врачи рекомендовали москвичам не находиться в проруби более минуты, чтобы не переохладиться.

После купания следует растереть тело полотенцем и надеть сухие вещи.