До 9 градусов мороза ожидается в Москве в среду

Предстоящим днем столичный регион будет находиться в юго-западной части циклона. Ожидается облачная погода, небольшой снег и до 9 градусов мороза, сообщает портал "Метеоновости".
Местами будет идти небольшой снег. Максимальная температура воздуха в городе будет колебаться от 6 до 4 градусов мороза, по области – от минус 9 до минус 4 градусов. Ветер будет дуть юго-восточный со скоростью 3-8 метров в секунду.
Атмосферное давление в середине дня будет ниже нормального и составит 736 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха около 80%.
Ранее синоптики рассказали о погоде на Крещение. В ночь, с 18 на 19 января, в Москве ожидается небольшой снег и от минус 2 до минус 7 градусов.
Крещенские купания пройдут с 18:00 18 января до 18:00 19 января. Участие в них могут принять свыше 180 тысяч жителей столицы. Медики и врачи рекомендовали москвичам не находиться в проруби более минуты, чтобы не переохладиться.
После купания следует растереть тело полотенцем и надеть сухие вещи.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.