Москвичей призвали не приходить на крещенские купания пьяными

Власти Москвы призвали не приходить в места крещенских купаний в состоянии алкогольного опьянения.
"Человек в нетрезвом состоянии создает угрозу безопасности не только для окружающих, но и для себя. Крещение – это день очищения, своего рода праздник. Поэтому мы обращаемся к гражданам с просьбой не приходить в места крещенских купаний в состоянии алкогольного опьянения, чтобы не портить праздник ни себе, ни другим людям", – заявила представитель департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Елена Романова, передает РИА Новости.
Ранее сообщалось, что активисты проекта "Безопасная столица" проследят за порядком во время крещенских купаний и пресекут все попытки нетрезвых граждан окунуться в воду.
Согласно прогнозам синоптиков, в праздничную ночь в Москве ожидается небольшой снег и от двух до семи градусов ниже нуля. На местах купаний будут дежурить почти 2,5 тысячи спасателей, медиков и полицейских. Безопасность горожан будут обеспечивать более 6 тысяч народных дружинников и сотрудников правоохранительных органов. Всего на территории столицы во время крещенских купаний в ночь с 18 на 19 января откроют почти 90 прорубей и купелей.
В ночь на Крещение в столице более 100 автобусов, троллейбусов и трамваев будут курсировать до 3:00. Интервал движения транспорта составит 30 минут. Москвичи также смогут воспользоваться 13 ночными маршрутами наземного транспорта, которые связывают отдаленные районы с центром города.
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