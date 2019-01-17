Как правильно купаться в проруби на Крещение

Крещенские купания пройдут в столице с 18:00 18 января до 18:00 19-го. Ожидается, что в них примут участие около 160 тысяч москвичей и гостей города, рассказали в столичном департаменте региональной безопасности и противодействия коррупции.

Куда отправиться в праздничную ночь, какие существуют правила и запреты, что взять с собой и как подготовить себя к погружению в прорубь – в материале портала Москва 24.

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

Площадки

Традиционные проруби будут организованы во всех округах Москвы, всего подготовлено 59 мест, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

На всех площадках будут противоскользящие настилы, передвижные туалеты, раздевалки, пункты обогрева и, конечно, освещение, а ночью будут работать полевые кухни.

Список мест, где можно принять участие в крещенских купаниях, смотрите здесь.

Портал Москва 24

Безопасность

В местах, оборудованных для крещенских купаний, будут дежурить сотрудники МЧС и МВД и бригады скорой помощи.

"Помощь окажет Московский городской штаб народной дружины – порядка четырех тысяч народных дружинников выйдут на дежурство в помощь более полутора тысячам сотрудников правоохранительных органов и более 800 спасателям", – сказали порталу Москва 24 в департаменте региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы.

А в Серебряном бору помогать спасателям патрулировать места для крещенских купаний будут даже дроны.

Кроме того, на территориях московских храмов будут дежурить наряды полиции, Росгвардии и сотрудники частных охранных организаций.

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

Кому противопоказаны купания

Медики рекомендуют воздержаться от купания в ледяной воде людям с хроническими заболеваниями, ведь это серьезный стресс для организма. "Человек должен быть абсолютно уверен в своем здоровье. Кардиограмма должна быть в норме, не должно быть проблем с сердечной мышцей. Ведь при резкой смене температуры тела возможен сбой ритма сердца. Я рекомендую перед крещенскими купаниями проконсультироваться с врачом", – рассказала нам терапевт, врач высшей категории, кандидат медицинских наук Анжелика Шакирова.

В целом купаться в проруби противопоказано людям с повышенным артериальным давлением, страдающим хроническими и сердечно-сосудистыми заболеваниями, заболеваниями почек и дыхательных путей, а также больным сахарным диабетом и беременным.

Портал Москва 24

Что взять с собой

купальник, плавки или специальную рубаху для купания

полотенце и халат

нескользящие тапочки или шерстяные носки

комплект теплой сухой одежды

Рекомендации

Один из главных запретов – это алкоголь. Причем не только с этической точки зрения, но и с физической: алкоголь нарушает естественную терморегуляцию организма, что может привести к неприятным последствиям.

А вообще, на будущее, к крещенским купаниям врачи советуют готовиться заранее: за неделю или две следует начать принимать холодный душ. За час до погружения в прорубь нужно обязательно поесть, главное – соблюдать меру. Раздеваться следует снизу вверх: начинайте с обуви, чтобы тело постепенно привыкало к морозу.

Перед погружением рекомендуется сделать разминку и слегка разогреть тело. В воду заходите постепенно, сначала умойтесь. Врачи рекомендуют находиться в ледяной воде не более минуты – это позволит избежать переохлаждения. И ни в коем случае не ныряйте вперед головой.

Ну а после нужно быстро растереться сухим полотенцем, переодеться в теплую сухую одежду и выпить горячего чаю.

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

С точки зрения Церкви

Священнослужители напоминают, что главное для православных христиан в этот день – богослужение и принятие святой воды. А окунаться в прорубь или нет, зависит исключительно от личного желания каждого. В Церкви также отмечают, что если вы все же решились, то в воду следует заходить с молитвой в сердце и не относиться к купаниям как к некой экстремальной ситуации, способной поднять душевный настрой, или как к чему-то новому, что можно попробовать "за компанию".

Кстати, традиция купания на Крещение существует не только в России. Например, в Греции в эти дни епископ освящает Средиземное море, с молитвой бросает крест в воду, а христиане ныряют и стараются его найти. У этой традиции также больше народный, чем религиозный характер.