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13:44

Искупаться на Крещение можно в 59 оборудованных местах

общество религия

13:44

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Фото: портал Москва 24/Михаил Сипко

В Москве подготовлено 59 мест для крещенских купаний. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Купели и майны оборудовали противоскользящими настилами, раздевалками, пунктами обогрева, передвижными туалетами и освещением. В ночное время будут работать полевые кухни. Перед купанием безопасность льда водоемов проверят сотрудники МЧС.

Купели храмов, в которых нет водопровода, заполнят водой из цистерн.

Список мест, где можно принять участие в крещенских купаниях, смотрите тут.

Крещенские купания пройдут в Москве с 18:00 18 января до 18:00 19 января. В них примут участие около 180 тысяч москвичей и гостей города. В ночь на 19 января ожидается небольшое похолодание, местами возможен снег, -4...-6 градусов, по области – -2...-7, слабый ветер и небольшой снег.

Спасатели призвали купаться только в специально отведенных для этого местах, поскольку там известна толщина льда и нет риска провалиться в воду.

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общество религия

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