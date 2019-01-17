Синоптики рассказали о погоде в ночь на Крещение

В ночь на Крещение москвичей ждет небольшое похолодание, местами возможен снег. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
"Прогноз в ночь на Крещение не изменился. Будет около -5, а точнее, -4...-6 градусов, по области – -2...-7, слабый ветер, небольшой снег", – цитирует его "Интерфакс".
При этом Вильфанд отметил, что днем в пятницу будет оттепель. Местами температура воздуха в городе составит до +3 градусов.
В столичных парках можно будет окунуться на крещение на 10 площадках, в том числе в "Царицыно", Воронцовском парке, "Сокольниках" и в "Филях". Везде будут дежурить спасатели и врачи. Для участников оборудуют раздевалки, где можно будет согреться.
"Это наш город": купели для крещенских купаний оборудуют в 10 парках столицы
Всего в столице оборудуют 14 купелей и 71 майну. Купели и проруби организуют во всех округах. Ожидается, что в традиционных купаниях примут участие порядка 160 тысяч человек.
Крещенские купания будут транслироваться на сайте "Окно в город". Прямой эфир сориентирует о загруженности площадок.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.