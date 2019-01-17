Синоптики рассказали о погоде в ночь на Крещение

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В ночь на Крещение москвичей ждет небольшое похолодание, местами возможен снег. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Прогноз в ночь на Крещение не изменился. Будет около -5, а точнее, -4...-6 градусов, по области – -2...-7, слабый ветер, небольшой снег", – цитирует его "Интерфакс".

При этом Вильфанд отметил, что днем в пятницу будет оттепель. Местами температура воздуха в городе составит до +3 градусов.

В столичных парках можно будет окунуться на крещение на 10 площадках, в том числе в "Царицыно", Воронцовском парке, "Сокольниках" и в "Филях". Везде будут дежурить спасатели и врачи. Для участников оборудуют раздевалки, где можно будет согреться.

"Это наш город": купели для крещенских купаний оборудуют в 10 парках столицы

Всего в столице оборудуют 14 купелей и 71 майну. Купели и проруби организуют во всех округах. Ожидается, что в традиционных купаниях примут участие порядка 160 тысяч человек.

Крещенские купания будут транслироваться на сайте "Окно в город". Прямой эфир сориентирует о загруженности площадок.