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12:29

В МЧС дали советы по безопасности на крещенские купания

общество

12:29

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Фото: портал мэра и правительства Москвы

В МЧС дали советы по безопасности на крещенские купания. В первую очередь перед окунанием в купель специалисты советуют разогреть тело с помощью пробежки или разминки, а погружаться в воду рекомендуют по шею.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на представителей ведомства, подходить к проруби стоит в удобной и нескользкой обуви. Лучше всего подойдут ботинки или шерстяные носки. Также можно обуть специальные резиновые тапочки, которые защитят ноги от острых камней и уберегут от скольжения по льду.

Спасатели напоминают, что подходить к воде необходимо медленно и осторожно. Нырять в прорубь вперед головой не рекомендуются, так как это повышает вероятность потери температуры тела и может причиной шока от холода. Общее время пребывания в холодной воде не должно превышать минуты. Это позволит избежать переохлаждения. После выхода из купели специалисты советуют активно растереть себя махровым полотенцем и надеть сухую одежду.

Купели для крещенских купаний оборудуют в 10 парках столицы. Всего в столице оборудуют 14 купелей и 71 майну. Купели и проруби организуют во всех округах. Ожидается, что в традиционных купаниях примут участие порядка 160 тысяч человек.

Больше всего подходящих площадок откроют в ТиНАО, на втором месте – Северо-Западный округ. Везде желающих окунуться проводят в специальные шатры, угостят чаем и блюдами полевой кухни. Рядом с купелями будут работать тепловые пушки. Также в местах крещенских купаний будут дежурить спасатели и врачи.

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общество

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