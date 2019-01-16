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19:09

Купаться можно. Воду в крещенских купелях в Москве признали безопасной

безопасность

19:09

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Фото: портал мэра и правительства Москвы

Специалисты Роспотребнадзора проверили водоемы, в которых пройдут крещенские купания, и пришли к выводу, что вода везде соответствует нормам санитарной безопасности, сообщается на официальном сайте ведомства.

"Результаты исследований воды по микробиологическим и санитарно-химическим показателям свидетельствуют об отсутствии угрозы для здоровья граждан, принимающих участие в крещенских купаниях", – говорится в сообщении.

На территории столицы во время крещенских купаний в ночь с 18 на 19 января откроют почти 90 прорубей и купелей. "14 купелей и 71 майна будет действовать на 62 площадках на территории Москвы. Предположительно, в традиционных купаниях примут участие около 160 тысяч москвичей и гостей города", – ранее сообщили в департаменте региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы. Больше всего подходящих площадок откроют в ТиНАО, на втором месте – Северо-Западный округ.

На Крещение за купающимися москвичами проследят дроны

На всех площадках установят шатры и организуют работу тепловых пушек. Дополнительно на местах купания также будут раздавать чай. Нетрезвым гражданам не позволят участвовать в купаниях.

Также сообщалось, что купели будут оборудованы в 10 московских парках – Царицыно, Воронцовском парке, в "Сокольниках", "Филях", "Северном Тушино" и других. Они откроются вечером накануне Крещения и будут доступны в течение праздничного дня.

Согласно прогнозам синоптиков, в праздничную ночь в Москве ожидается небольшой снег и от двух до семи градусов ниже нуля. Безопасность обеспечат почти 2,5 тысячи спасателей, медиков и полицейских.

Спасатели предупредили об опасности провалиться под лед на крещенских купаниях в несакнционированных местах. На них неизвестна толщина льда, а также направление течений.

Специалисты рекомендовали перед окунанием в купель разогреть тело с помощью пробежки или разминки, а погружаться в воду только по шею. Подходить к проруби стоит в удобной и нескользкой обуви. Лучше всего подойдут ботинки или шерстяные носки. Также можно обуть специальные резиновые тапочки.

безопасность

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