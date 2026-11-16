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Московский метрополитен обратился в суд с требованием взыскать более 2,6 миллиона рублей с пассажира, из-за которого движение поездов на Люблинско-Дмитровской линии было нарушено почти на два часа. Об этом ТАСС сообщил заммэра столицы Максим Ликсутов.

Инцидент произошел 19 сентября. По словам Ликсутова, полуголый мужчина спустился на пути станции "Печатники", пытаясь скрыться от сотрудников полиции. Из-за этого график движения составов нарушился на 1 час 49 минут.

В результате происшествия движение поездов отменили на 21 участке линии, один поезд полностью вывели из графика. Также сотрудники метро провели 10 внеплановых высадок пассажиров. Задержки затронули тысячи москвичей, возвращавшихся домой вечером.

Ранее правоохранители задержали мужчину, избившего пассажира метро в подуличном переходе станции "Кузьминки". По данным столичной полиции, между мужчинами вспыхнул конфликт, который перерос в драку. Злоумышленник нанес оппоненту не менее шести ударов по лицу.