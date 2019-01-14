Дроны присмотрят за москвичами в Крещение

Дроны будут помогать спасателям патрулировать места для крещенских купаний в Серебряном бору. Об этом сообщил начальник Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах (МГПСС) Сергей Ежов, передает Агентство "Москва". Он отметил, что у службы в распоряжении есть два дрона, и они появились в декабре.
"Два летательных аппарата мы будем использовать на участке Серебряный бор. Это основной участок, поскольку там наибольшее количество пляжей", – пояснил Ежов.
Также в начале 2019 года у МГПСС появились новые суда на воздушной подушке "Славир". Глава службы пояснил, что это современные скоростные маневренные суда. Также помимо дронов, безопасность москвичей будут поддерживать почти 2500 спасателей, врачей и полицейских.
К крещенскому купанию в Москве подготовят 63 проруби. В ночь с 18 на 19 января в Москве ожидается небольшой снег и -2... -7 градусов, сообщали ранее синоптики. Толщина льда сейчас уже превысила 25 сантиметров, и это безопасно для массового выхода на лед.
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