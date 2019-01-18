Москвичей ждут "исключительно сложные" погодные условия в выходные

В выходные жителей столичного региона ожидает очень изменчивая погода. Специалисты центра "Фобос" предупредили о резких перепадах температуры, снегопадах и сильной гололедице.
По словам синоптиков, в Москве и области в ближайшие дни погода будет "исключительно изменчивой". Если в пятницу температура поднялась до +2 градусов, то утром в субботу будет 8 градусов мороза, а днем – минус 6. "В ночь на воскресенье похолодает до минус 10, а днем – минус 4. Разброс температуры очень существенный", – отметили в центре "Фобос".
Погодные условия специалисты охарактеризовали как "исключительно сложные". По прогнозам, с приходом холодного атмосферного фронта не только вернется мороз, но и усилится ветер, пройдет мокрый снег. "Осадки при таком ходе температуры будут замерзать, что приведет к сильной гололедице и налипанию снега", – пояснили синоптики. Кроме того, из-за ветра в ночь на 19 января начнется метель.
В результате к утру субботы в Москве похолодает до минус 7–9 градусов, а по области – до 12 градусов мороза. Погоду будет определять гребень антициклона, поэтому 19 января будет морозным и солнечным. Днем столбики термометров покажут от -5 до -7 градусов.
20 января с запада к столице приблизится волновой циклон, который принесет снегопад и метели. В ночь на воскресенье ожидается 9–11 градусов мороза в городе и до 13 градусов ниже нуля в Подмосковье. Днем 20 января температура повысится до минус 3–5 градусов. Скорость юго-западного ветра в порывах может достигать 12 метров в секунду.
Перед очередным похолоданием погода преподнесла москвичам сюрприз. По данным портала "Метеоновости", сутки 18 января станут самыми теплыми в столице с начала календарной зимы. Температура воздуха будет соответствовать началу апреля. К утру пятницы на метеостанции ВДНХ зафиксировали плюс 2 градуса, а на "Балчуге" – плюс 2,3 градуса.
Ранее замглавы Института физики атмосферы имени Обухова РАН Владимир Семенов рассказал, что за последние 100 лет зима в Москве стала теплее. В декабре потеплело на 5 градусов, в январе – на 4,5, а в феврале – на 4 градуса. По мнению климатолога, в будущем январские оттепели станут довольно частым явлением.
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