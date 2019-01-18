Зима в Москве за последние 100 лет стала теплее

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Московские зимы за последние 100 лет стали теплее примерно на четыре градуса, сообщил замдиректора Института физики атмосферы им. А.Обухова Российской академии наук (РАН) Владимир Семенов.

Он подчеркнул, что в декабре потеплело на 5 градусов, в январе на 4,5, а в феврале на 4 градуса. Также климатолог спрогнозировал, что январские оттепели в столице с годами станут более частым явлением. Он пояснил, что оттепели в январе были всегда и при более холодном климате. Это, по его словам, нормальное явление.

"Другое дело, что все это происходит на фоне положительного тренда температуры и со временем такие оттепели вероятно станут более частыми, заметными и интенсивными", – цитирует Семенова Агентство "Москва".

Первую в этом году оттепель синоптики зафиксировали 15 января. Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд пообещал, что 18 января температура воздуха в Москве также превысит отметку в 0 градусов.

Ночь на пятницу стала самой теплой в столице с начала зимы. На главной столичной метеостанции на ВДНХ к 6:00 18 января температура воздуха поднялась до плюс 1,9 градуса.

Предыдущий максимум температуры зафиксировали 10 декабря. Тогда столбики термометров показывали плюс 1,6 градуса. В 2007 году для 18 января в столице был установлен температурный рекорд – плюс 5,1 градуса.

По прогнозам синоптиков, в пятницу днем в столичном регионе будет облачная погода, небольшие осадки и до 3 градусов тепла. Ветер подует юго-западный со скоростью 5–10 метров в секунду, местами его порывы могут достигать 15 метров в секунду.