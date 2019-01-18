Самая теплая ночь зимы зафиксирована в Москве

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

На главной столичной метеостанции на ВДНХ к 6:00 пятницы температура воздуха поднялась до плюс 1,9 градуса. Таким образом, ночь на пятницу, 18 января, стала самой теплой в столице с начала зимы. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на метеобюро города.

Собеседник агентства сообщил, что предыдущий максимум температуры зафиксировали 10 декабря. Тогда столбики термометров показывали плюс 1,6 градуса.

В 2007 году для 18 января в столице был установлен температурный рекорд – плюс 5,1 градуса.

По прогнозам синоптиков, в пятницу днем в столичном регионе будет облачная погода, небольшие осадки и до 3 градусов тепла. Ветер подует юго-западный со скоростью 5–10 метров в секунду, местами его порывы могут достигать 15 метров в секунду. Атмосферное давление немного подрастет, но фон останется заметно пониженным.