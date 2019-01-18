Сильный ветер и до 3 градусов тепла ожидается в Москве в пятницу

Фото: портал Москва 24/Роман Балаев

Облачная погода, небольшие осадки и до 3 градусов тепла ожидается в столичном регионе в пятницу, 18 января, сообщает портал "Метеоновости".

Временами возможны небольшие осадки. Максимальная температура воздуха в городе составит 0-2 градуса тепла, по области до плюс 3 градусов.

Ветер юго-западного направления 5-10 метров в секунду, местами его порывы могут достигать 15 метров в секунду. Атмосферное давление немного подрастет, но фон останется заметно пониженным.

Синоптики предупреждают, что погода благоприятна к образованию сосулек на крышах и козырьках зданий.

Ранее сообщалось, что на уборку улиц вышли около семи тысяч единиц спецтехники. Рабочие провели противогололедную обработку дорог и общественных пространств.

Сотрудники МЧС предупредили москвичей, что в отдельных районах города образуются снежные заносы, накаты и гололедица. Водителям посоветовали увеличить дистанцию и соблюдать скоростной режим.