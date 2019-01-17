МЧС предупреждает о снегопаде с порывистым ветром

В ближайший час и до 10:00 часов утра пятницы, 18 января, в Москве ожидается снег и сильный ветер, сообщает пресс-служба столичного главка МЧС.
В отдельные районы города придет метель, на дорогах образуются снежные заносы, накаты и гололедица. Скорость ветра в порывах может достичь до 13-18 метров в секунду.
Автомобилистам рекомендовали снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств. Пешеходам следует соблюдать повышенную осторожность и обходить шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей.
При порывистом ветре дома следует закрыть окна и отключить электричество, не пользоваться лифтами. От непогоды можно укрыться в подъезде или прочном здании. Не рекомендуется подходить к оборванным проводам и шатким строениям.
Ранее московских автомобилистов предупредили об ухудшении погодных условий в Центре организации дорожного движения (ЦОДД).
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