МЧС предупреждает о снегопаде с порывистым ветром

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В ближайший час и до 10:00 часов утра пятницы, 18 января, в Москве ожидается снег и сильный ветер, сообщает пресс-служба столичного главка МЧС.

В отдельные районы города придет метель, на дорогах образуются снежные заносы, накаты и гололедица. Скорость ветра в порывах может достичь до 13-18 метров в секунду.

Автомобилистам рекомендовали снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств. Пешеходам следует соблюдать повышенную осторожность и обходить шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей.

При порывистом ветре дома следует закрыть окна и отключить электричество, не пользоваться лифтами. От непогоды можно укрыться в подъезде или прочном здании. Не рекомендуется подходить к оборванным проводам и шатким строениям.

Ранее московских автомобилистов предупредили об ухудшении погодных условий в Центре организации дорожного движения (ЦОДД).