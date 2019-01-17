Автомобилистов напугали суровыми январскими буднями

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

Московских автомобилистов предупредили об ухудшении погодных условий. В городе ожидается снег, метель, гололедица и ветер с порывами до 18 метров в секунду, сообщает Центр организации дорожного движения в Twitter.

Водителей призвали ехать аккуратно, соблюдая дистанцию, и не парковаться вблизи рекламных щитов и заборов. По возможности, лучше воспользоваться общественным транспортом.

Ранее автомобилистов попросили внимательно парковаться из-за метели.

В четверг, 17 января, в столице будет облачно, пойдет снег, местами метель. Температура воздуха составит -1... -3 градусов, по области – от 0 до -5. В порывах скорость ветра вырастет до 18 метров в секунду.

Из-за непогоды в столичном регионе объявлен желтый уровень погодной опасности.