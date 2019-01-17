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11:23

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Водителей призвали быть внимательнее из-за ухудшения погоды

Водителей призвали к осторожности из-за метели

транспорт авто погода

11:23

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Фото: портал мэра и правительства Москвы

Автомобилистов призвали внимательно парковаться, а также не оставлять автомобили около деревьев, рекламных щитов и слабоукрепленных конструкций из-за ухудшения погодных условий. Об этом Агентству "Москва" сообщили в пресс-службе ГКУ "Администратор московского парковочного пространства".

В АМПП напомнили, что 17 января в столице ожидается снег, метель, гололедица на дорогах, а порывы ветра могут достигать 18 метров в секунду.

"В связи с этим ГКУ "АМПП" просит автомобилистов внимательнее выбирать места для парковки. Не оставляйте машины возле деревьев, рекламных щитов и слабоукрепленных конструкций, чтобы избежать аварийных ситуаций", – говорится в сообщении.

Ранее синоптики объявили желтый уровень погодной опасности на 17 января в Москве. К городу приближается мощная метель.

В Крещенскую ночь москвичей ждет небольшое похолодание, местами возможен снег. Ожидается -4...-6 градусов, по области – -2...-7. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Он отметил, что днем в пятницу будет оттепель. Местами температура воздуха в городе составит до +3 градусов.

транспорт авто погода

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