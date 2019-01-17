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16:49

Убирать снег в Москве вышли 7 тысяч единиц техники

общество погода город

16:49

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Фото: портал Москва 24

Пришедший в Москву снегопад продлится до 02:00–03:00. На уборку улиц от выпавших осадков вышли около семи тысяч единиц спецтехники, сообщил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Он отметил, что в ближайшие часы прирост снега составит до пяти сантиметров. Это при том, что в городе уже выпал 31 сантиметр снега при месячной норме в 37 сантиметров.

"Проведена противогололедная обработка дорог и общественных пространств. Вечером и ночью техника выйдет на сплошное прометание улично-дорожной сети, дворовых территорий, пешеходных зон", – добавил Бирюков.

Кроме того, под особый контроль коммунальных служб взята очистка подходов к станциям метро и МЦК, а также остановкам общественного транспорта, магазинам, больницам, школам и детским садам.

Ранее сотрудники МЧС предупредили москвичей о снегопаде с порывистым ветром. Помимо метели, в отдельных районах города образуются снежные заносы, накаты и гололедица. Столичным водителям посоветовали увеличить дистанцию и соблюдать скоростной режим.

Тем, кто в четверг остался дома, рекомендуется закрыть окна и отключить электричество, не пользоваться лифтами.

Желтый уровень погодной опасности объявлен в столичном регионе 17 января

общество погода город

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