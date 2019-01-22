Гололедица и до 12 градусов мороза ожидается в Москве во вторник

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

Небольшой снег, переменная облачность, гололедица и до минус 12 градусов ожидается в Москве 22 января, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

Днем в городе будет от 12 до 10 градусов мороза, по области еще холоднее – от 15 до 10 градусов ниже ноля. Северо-западный ветер будет дуть со скоростью 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление составит 750 мм ртутного столба.

В ночь на среду температура воздуха в Москве опустится до минус 19 – минус 17 градусов, по области – до минус 22 градусов. В ночные часы в Подмосковье возможно похолодание до 27 градусов мороза.

Из-за понижения температуры воздуха жителям столицы рекомендовали не находиться на улице в сильный мороз более 30–40 минут, так как это может привести к переохлаждению и обморожению.

В связи с аномальными заморозками МОЭК выразила готовность обеспечить москвичей надежным теплоснабжением.

Ранее сообщалось, что системы отопления перед морозами проверили в салонах наземного городского транспорта столицы. Полностью подготовлены к низким температурам автобусы, электробусы, троллейбусы и трамваи.