Наземный транспорт проверили на тепло перед морозами

В салонах наземного городского транспорта столицы проверили системы отопления перед морозами, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГУП "Мосгортранс".
Как уточняется, полностью подготовлены к низким температурам воздуха автобусы, электробусы, троллейбусы и трамваи. Также проверены автобусы частных перевозчиков, которые работают на маршрутах в черте города.
"Сотрудники "Мосгортранса" ежедневно проверяют работу отопительных систем транспортных средств и оборудования электробезопасности", – говорится в сообщении пресс-службы.
Также сотрудники предприятия проверяют уплотнители дверей, форточек и люков.
Водителей инструктируют по работе в непогоду.
Как уточняется, столичный городской транспорт работает без сбоев в условиях сильного снегопада, трамвайные пути и инфраструктуру наземного транспорта регулярно очищают от снега. В работах задействована спецтехника, в том числе трамваи-снегоочистители.
Ранее в ГИБДД призвали водителей и пешеходов быть более внимательными на дорогах Москвы во время снегопада и мороза. Также автомобилистов призвали соблюдать правила остановки и стоянки, чтобы не мешать работе техники, особенно ночью. Пешеходам порекомендовали ходить только по тротуарам и переходить проезжую часть по пешеходным переходам.
По прогнозам синоптиков, жителей столичного региона ждут морозы, которые к середине недели достигнут 30 градусов.
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что в Москве после начавшейся 21 января метели сугробы вырастут на 4–6 сантиметров. Он отметил, что во вторник метель уже не ожидается, она закончится ночью.
В связи с аномальными заморозками МОЭК выразила готовность обеспечить москвичей надежным теплоснабжением.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.