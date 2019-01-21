Наземный транспорт проверили на тепло перед морозами

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В салонах наземного городского транспорта столицы проверили системы отопления перед морозами, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГУП "Мосгортранс".

Как уточняется, полностью подготовлены к низким температурам воздуха автобусы, электробусы, троллейбусы и трамваи. Также проверены автобусы частных перевозчиков, которые работают на маршрутах в черте города.

"Сотрудники "Мосгортранса" ежедневно проверяют работу отопительных систем транспортных средств и оборудования электробезопасности", – говорится в сообщении пресс-службы.

Также сотрудники предприятия проверяют уплотнители дверей, форточек и люков.

Водителей инструктируют по работе в непогоду.

Как уточняется, столичный городской транспорт работает без сбоев в условиях сильного снегопада, трамвайные пути и инфраструктуру наземного транспорта регулярно очищают от снега. В работах задействована спецтехника, в том числе трамваи-снегоочистители.

Ранее в ГИБДД призвали водителей и пешеходов быть более внимательными на дорогах Москвы во время снегопада и мороза. Также автомобилистов призвали соблюдать правила остановки и стоянки, чтобы не мешать работе техники, особенно ночью. Пешеходам порекомендовали ходить только по тротуарам и переходить проезжую часть по пешеходным переходам.

По прогнозам синоптиков, жителей столичного региона ждут морозы, которые к середине недели достигнут 30 градусов.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что в Москве после начавшейся 21 января метели сугробы вырастут на 4–6 сантиметров. Он отметил, что во вторник метель уже не ожидается, она закончится ночью.

В связи с аномальными заморозками МОЭК выразила готовность обеспечить москвичей надежным теплоснабжением.