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16:19

Высота сугробов в столице вырастет до 6 сантиметров

общество погода

16:19

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Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

В Москве после начавшейся 21 января метели сугробы вырастут на 4–6 сантиметров, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. По его словам, метель в столице очень существенная.

"Утром во вторник будет на 4–6 см снега больше, чем было утром сегодняшнего дня. Но во вторник метель уже не ожидается, она закончится ночью. И завтра будет иногда проглядывать солнышко – оно более вероятно в среду, но и во вторник уже не будет такой очень облачной погоды", – сказал Вильфанд Агентству "Москва".

Также синоптик посоветовал горожанам наслаждаться погодой, потому что в ночь на вторник ожидается похолодание.

"Ночью уже будет холодная погода – минус 14–16 градусов, по области – минус 19 градусов. Днем завтра температура будет не выше минус 10 градусов. Такое понижение температуры будет обусловлено затоком холодного воздуха", – отметил Вильфанд.

Ранее Центр организации дорожного движения призвал водителей соблюдать дистанцию из-за непогоды. В ЦОДД подчеркнули, что непростые погодные условия сохранятся до конца рабочей недели, поэтому автомобилистам посоветовали по возможности пересесть на метро, чтобы побыстрее добраться до нужного места.

В связи с аномальными заморозками МОЭК выразила готовность обеспечить москвичей надежным теплоснабжением.

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общество погода

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