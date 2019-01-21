Высота сугробов в столице вырастет до 6 сантиметров

В Москве после начавшейся 21 января метели сугробы вырастут на 4–6 сантиметров, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. По его словам, метель в столице очень существенная.
"Утром во вторник будет на 4–6 см снега больше, чем было утром сегодняшнего дня. Но во вторник метель уже не ожидается, она закончится ночью. И завтра будет иногда проглядывать солнышко – оно более вероятно в среду, но и во вторник уже не будет такой очень облачной погоды", – сказал Вильфанд Агентству "Москва".
Также синоптик посоветовал горожанам наслаждаться погодой, потому что в ночь на вторник ожидается похолодание.
"Ночью уже будет холодная погода – минус 14–16 градусов, по области – минус 19 градусов. Днем завтра температура будет не выше минус 10 градусов. Такое понижение температуры будет обусловлено затоком холодного воздуха", – отметил Вильфанд.
Ранее Центр организации дорожного движения призвал водителей соблюдать дистанцию из-за непогоды. В ЦОДД подчеркнули, что непростые погодные условия сохранятся до конца рабочей недели, поэтому автомобилистам посоветовали по возможности пересесть на метро, чтобы побыстрее добраться до нужного места.
В связи с аномальными заморозками МОЭК выразила готовность обеспечить москвичей надежным теплоснабжением.
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