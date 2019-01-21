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15:54

Москвичей призвали спуститься в метро из-за непогоды

транспорт общество погода

15:54

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Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

Столичным водителям рекомендовано соблюдать дистанцию в условиях снегопада, метели и гололеда. Об этом сообщает пресс-службе Центра организации дорожного движения.

В ЦОДД подчеркнули, что непростые погодные условия сохранятся до конца рабочей недели. "На дорогах скользко и плохо видно. Держите дистанцию, чтобы не прикупить себе случайно пару чужих битых бамперов", – сказано в сообщении.

Автомобилистам посоветовали по возможности пересесть на метро, чтобы побыстрее добраться до нужного адреса.

Как отметил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, после начавшейся 21 января метели высота сугробов в столице увеличится на четыре-шесть сантиметров, передает Агентство "Москва". Синоптик пояснил, что метель закончится в ночь на вторник, одновременно в город придет резкое похолодание.

"Ночью уже будет холодная погода – минус 14–16 градусов, по области – минус 19 градусов. Днем завтра температура будет не выше минус 10 градусов. Такое понижение температуры будет обусловлено затоком холодного воздуха", – сказал Вильфанд, уточнив, что в понедельник москвичи еще могут наслаждаться "настоящей комфортной зимней погодой".

Усиление ветра в мегаполисе было отмечено в 15:00. Однако вопреки непогоде, серьезных заторов на дорогах пока не возникло.

Ранее синоптики предупредили жителей столичного региона о морозах, которые к середине недели достигнут 30 градусов. В связи с этим этим МОЭК выразила готовность обеспечить москвичей надежным теплоснабжением.

"Утро": морозная погода ожидается в столице 21 января

транспорт общество погода

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