Сильная метель пришла в Москву

Фото: портал Москва 24/Игорь Иванко

Днем в понедельник, 21 января, в Москве наблюдается усиление осадков. Рано утром в столице начался снегопад, который усилился во второй половине дня.

Также около 15:00 усилился ветер. Несмотря на усилившийся снегопад, серьезных заторов на дорогах не возникло. По данным "Яндекс.Пробок", загруженность дорог сейчас оценивается в 3 балла из 10.

Ранее синоптики сообщили, что на Москву и Подмосковье надвигаются морозы. В середине недели по ночам будет до -30 градусов. Днем температура воздуха установится на уровне -15 градусов, возможны также похолодания до -20. В связи с этим МОЭК пообещала обеспечить москвичей надежным теплоснабжением.

Причиной таких аномальных морозов стал северо-атлантический циклон. МЧС призывает жителей столицы быть аккуратнее на дорогах: водителей просят снизить скорость, держать дистанцию и избегать резких маневров. Коммунальные службы переведены на усиленный режим работы: они активнее убирают снег с дорог и крыш, сбивают наледь.