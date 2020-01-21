Сильная метель пришла в Москву

Днем в понедельник, 21 января, в Москве наблюдается усиление осадков. Рано утром в столице начался снегопад, который усилился во второй половине дня.
Также около 15:00 усилился ветер. Несмотря на усилившийся снегопад, серьезных заторов на дорогах не возникло. По данным "Яндекс.Пробок", загруженность дорог сейчас оценивается в 3 балла из 10.
Ранее синоптики сообщили, что на Москву и Подмосковье надвигаются морозы. В середине недели по ночам будет до -30 градусов. Днем температура воздуха установится на уровне -15 градусов, возможны также похолодания до -20. В связи с этим МОЭК пообещала обеспечить москвичей надежным теплоснабжением.
Причиной таких аномальных морозов стал северо-атлантический циклон. МЧС призывает жителей столицы быть аккуратнее на дорогах: водителей просят снизить скорость, держать дистанцию и избегать резких маневров. Коммунальные службы переведены на усиленный режим работы: они активнее убирают снег с дорог и крыш, сбивают наледь.
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