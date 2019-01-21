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09:59

Ученые выяснили, почему наступают аномально холодные зимы

наука погода

09:59

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Фото: depositphotos/magann

Ученые выяснили основную причину того, откуда появляются аномально холодные зимы. Дело в том, что на Северном полюсе зафиксировали редкое климатическое явление, которое может повлиять на погоду во всем полушарии. Специалисты говорят, что сейчас наблюдается распад "полярного вихря" – циркуляционной системы, при которой поверхностные потоки закручиваются на запад, а высотные – на восток.

По норме, он должен сдерживать холодный воздух в высоких широтах. Если вихрь разрушается, ледяные потоки высвобождаются и начинают прорываться дальше к югу, проникая в другие области, что приводит аномально суровым и затяжным зимам в Северной Америке и Европе, передает "Мир 24".

Исследования подтверждаются реальными фактами. Например, в марте 2018 года были заморозки в Великобритании. В прошлом году в декабре-январе отмечались резкие похолодания на территории США и Канады. Недавно также обрушились сильные снегопады и почти рекордные морозы на США. Ученые заявляют, что это свидетельствует об ослаблении полярного вихря.

Также специалисты по климату говорят, что это явление связано с необычно теплым арктическим летом. В северных полярных областях, особенно в Баренцевом и Карском морях, активно таял морской лед. В Сибири, наоборот, похолодало. Эти явления могли повлиять на циркуляцию воздуха. Ученые заключили, что полярный вихрь сначала разделился на три части, потом превратился в две гигантских области полярных ветров – над Северной Канадой и центральной Россией.

Суровая зима сейчас окутала Москву. Синоптики сообщили, что 21 января в столицу придут настоящие морозы. Максимальная температура воздуха в городе составит до -9 градусов. Пик морозов в столичном регионе придется на середину рабочей недели. В Москве 23 января столбики термометров покажут до 20 градусов ниже нуля, по области подморозит до -27.

"Утро": морозная погода ожидается в столице 21 января

наука погода

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