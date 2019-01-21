Водителей призвали быть внимательнее из-за нестабильной погоды

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В ГИБДД призвали водителей и пешеходов быть более внимательными на дорогах Москвы во время снегопада и мороза, говорится на сайте ГУ МВД РФ по городу.

"В связи с выпадением снега и прогнозируемым значительным понижением температуры воздуха Государственная инспекция безопасности дорожного движения Москвы обращается ко всем водителям с убедительной просьбой быть максимально внимательными на дорогах, соблюдать безопасную дистанцию, избегать резкого торможения и выбирать скорость движения, исходя из текущего состояния проезжей части", – говорится в сообщении.

Также автомобилистов призвали соблюдать правила остановки и стоянки, чтобы не мешать работе техники, особенно ночью.

Пешеходам порекомендовали ходить только по тротуарам и переходить проезжую часть по пешеходным переходам, а также использовать светоотражающие элементы.

Ранее Центр организации дорожного движения призвал водителей соблюдать дистанцию в условиях снегопада, метели и гололеда. В ЦОДД подчеркнули, что непростые погодные условия сохранятся до конца рабочей недели. Также автомобилистам посоветовали по возможности пересесть на метро, чтобы побыстрее добраться до нужного места.

По прогнозам синоптиков, жителей столичного региона ждут морозы, которые к середине недели достигнут 30 градусов.

Кроме того, научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что в Москве после начавшейся 21 января метели сугробы вырастут на 4–6 сантиметров. Он отметил, что во вторник метель уже не ожидается, она закончится ночью.

В связи с аномальными заморозками МОЭК выразила готовность обеспечить москвичей надежным теплоснабжением.