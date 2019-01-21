Депздрав назвал предельно допустимое время пребывания на улице в холода

Москвичам рекомендовали не находиться на открытом воздухе в сильный мороз более 30–40 минут, так как это может привести к переохлаждению и обморожению, передает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного департамента здравоохранения.
"Зимой никогда не следует забывать о риске переохлаждения и обморожения, которые могут возникнуть при низких температурах. Чтобы избежать этого, рекомендуется в зависимости от температуры сократить пребывание на открытом воздухе – не более 30–40 минут при сильном морозе", – говорится в сообщении.
Также горожанам рекомендовали носить свободную одежду, отдавая предпочтение шерстяному нательному белью. Верхнюю одежду выбирать непромокаемую. Одеваться желательно в несколько слоев, не забывая про шапку, шарф и перчатки. Обувь должна быть теплой и сухой.
Не следует тереть поврежденные места и никогда не растирать отмороженные участки кожи снегом.
Ранее синоптики предупредили жителей столичного региона о морозах, которые к середине недели достигнут 30 градусов.
В Москве 23 января столбики термометров покажут до 20 градусов ниже нуля, а по области подморозит до минус 27. На смену аномально низким показателям прошлой недели придет рост атмосферного давления. По словам метеорологов, его уровень начнет подниматься 21 января.
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